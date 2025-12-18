.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Средний курс пары рубль/доллар составит в 2026 году 93 руб./$1 - "БКС МИ"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
18 декабря 2025 года 13:35

Средний курс пары рубль/доллар составит в 2026 году 93 руб./$1 - "БКС МИ"

Средний курс пары рубль/доллар составит в следующем году 93 руб./$1, говорится в стратегии аналитиков "БКС Мир инвестиций" на 2026 год.

"Во многом курс рубля в следующем году будет зависеть от склонности к импорту, спрос на который существенно просел в недавнем прошлом, - пишут эксперты. - Доля импорта к ВВП снижалась и за три квартала 2025 года достигла 15,1% вместо 20-20,5% в 2010-х годах. Снижение импорта к ВВП на 2,5 процентных пункта дает укрепление курса на 10 рублей. Высокие реальные ставки также удерживают рубль крепким. Несомненно, ставки будут снижаться медленно. Проинфляционных факторов еще много, а перегрев на рынке труда в этом году сохранился".

Эксперты прогнозируют, что средний курс пары рубль/доллар составит в 2026 году 93 руб./$1.

По их мнению, инфляция в следующем году продолжит замедляться. Из-за повышения НДС и смещения индексации тарифов на осень динамика роста цен будет волнообразной. Минимальных значений инфляция достигнет в конце весны-летом. Инфляционные ожидания будут снижаться медленно.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
Лента аналитики
18 декабря 2025 года 19:02
Индекс Мосбиржи вырастет до 3610 пунктов к концу 2026г - "ВТБ Мои Инвестиции"
Индекс Мосбиржи вырастет до 3610 пунктов к концу 2026 года, считают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". "Индекс Мосбиржи с апреля двигается в диапазоне 2500-3000 пунктов, - отмечают эксперты в комментарии. - С конца октября он поднялся от нижней границы диапазона до его середины. Рост во многом вызван...    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 18:32
Корпоративные бонды с фиксированным купоном - лучший выбор на рынке облигаций в 2026г - Альфа-банк
Корпоративные облигации с фиксированным купоном эмитентов высокого кредитного качества - лучший выбор на рынке облигаций для инвестирования в 2026 году, говорится в стратегии Альфа-банка. "Именно этот класс активов, на наш взгляд, имеет лучшее соотношение риск/доходность, - отмечают эксперты Мария...    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 17:54
Снижение ставки ЦБ РФ в декабре 2025г может составить 50-100 б.п. - ПСБ
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в пятницу, 19 декабря 2025 года, может составить 50-100 базисных пунктов (б.п.), говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Дениса Попова. Пока перспективы повышения ставок НДС оказывают ограниченное влияние на ценовую динамику,...    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 17:20
"БКС МИ" сохраняет "позитивную" оценку сектора недвижимости на рынке акций РФ
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку сектора недвижимости на российском рынке акций, сообщается в стратегии аналитиков на 2026 год. Потенциал роста, по мнению экспертов, составляет 45%. Аналитики отмечают, что в IIIквартале 2025 года на фоне снижения ставок рынок оживился...    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 16:38
Цены акций Micron Technology и General Mills могут продолжить рост - инвестбанк "Синара"
Котировки акций Micron Technology и General Mills могут продолжить подъем в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Стоимость бумаг Micron Technology взлетела на премаркете на 10%: компания отчиталась лучше ожиданий за первый квартал 2026 финансового года и дала...    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 16:11
Цена акций Oracle, вероятно, пока останется под давлением - инвестбанк "Синара"
Котировки акций Oracle Corp., вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги эмитента в среду продолжили падать в цене, снизившись на 5,4% после новых сообщений Financial Times о том, что проект дата-центра в Мичигане стоимостью $10...    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 15:37
Вероятность снижения ставки ЦБ РФ на 100 б.п. в декабре выросла - "Т-Инвестиции"
Вероятность снижения ключевой ставки Банка России на 100 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания 19 декабря 2025 года выросла, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец. "Мы ожидаем, что на заседании в декабре регулятор будет обсуждать варианты снижения ключевой ставки от 50...    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 15:11
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Ping An Insurance
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Ping An Insurance с целевой ценой CNY 71,50 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 4,8% с текущих уровней, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы положительно оцениваем долгосрочные...    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 14:31
"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку перспектив финансового сектора в 2026г
"БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку перспектив финансового сектора в 2026г, сообщается в стратегии инвесткомпании. "Во второй половине 2025 года рыночные ставки снизились, и чистая процентная маржа восстановилась у банков, чья стоимость фондирования чувствительна к динамике...    читать дальше
.
18 декабря 2025 года 14:01
Понижение ставки ЦБ РФ в пятницу на 50 б.п. - наиболее реалистичный сценарий - Райффайзенбанк
Понижение ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу на 50 б.п. является наиболее реалистичным сценарием, считают аналитики Райффайзенбанка. "Более благоприятная, чем ожидалось, инфляционная картина станет решающим фактором для завтрашнего решения ЦБ по ставке, - пишут эксперты в комментарии. - При этом...    читать дальше
.
Страница 1 из 14
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.