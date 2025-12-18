Средний курс пары рубль/доллар составит в 2026 году 93 руб./$1 - "БКС МИ"

Средний курс пары рубль/доллар составит в следующем году 93 руб./$1, говорится в стратегии аналитиков "БКС Мир инвестиций" на 2026 год.

"Во многом курс рубля в следующем году будет зависеть от склонности к импорту, спрос на который существенно просел в недавнем прошлом, - пишут эксперты. - Доля импорта к ВВП снижалась и за три квартала 2025 года достигла 15,1% вместо 20-20,5% в 2010-х годах. Снижение импорта к ВВП на 2,5 процентных пункта дает укрепление курса на 10 рублей. Высокие реальные ставки также удерживают рубль крепким. Несомненно, ставки будут снижаться медленно. Проинфляционных факторов еще много, а перегрев на рынке труда в этом году сохранился".

Эксперты прогнозируют, что средний курс пары рубль/доллар составит в 2026 году 93 руб./$1.

По их мнению, инфляция в следующем году продолжит замедляться. Из-за повышения НДС и смещения индексации тарифов на осень динамика роста цен будет волнообразной. Минимальных значений инфляция достигнет в конце весны-летом. Инфляционные ожидания будут снижаться медленно.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.