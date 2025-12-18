ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку на 50 б.п. в пятницу, 19 декабря 2025г - "БКС МИ"

Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в пятницу, 19 декабря 2025 года, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Ильи Федорова.

Эксперт в текущей ситуации выделяет следующие важные факторы:

- Рост цен в ноябре замедлился. "Вероятно, по итогам года мы можем увидеть инфляцию ниже 6%. Тем не менее отмечаем ряд повышенных инфляционных рисков в январе", - пишет он в обзоре.

- Спрос на кредиты остается высоким: рост кредита экономике в октябре заметно ускорился - на 1,8% по сравнению с 0,6% в сентябре.

- Рынок труда остается сильным. Компании планируют индексировать заработные платы примерно на 10% и более.

- В корпоративном секторе отмечается рост депозитов, что свидетельствует о некотором запасе прочности, однако картина по секторам неоднородная.

"Полагаем, рынок заложился на снижение ставки на 1 процентный пункт в декабре текущего года и на паузу в феврале 2026 года. Мы считаем, что такие ожидания несколько опережают реальность. На наш взгляд, наиболее безопасным решением для экономики будет более ровное движение по ставке - по 50 б.п. на ближайших двух заседаниях. Текущее замедление инфляции недостаточно для увеличения шага", - пишет Федоров в материале "БКС МИ".

