Прогноз роста индекса RGBI до 120п к концу 2025г сохраняется - ПСБ

Банк ПСБ сохраняет прогноз подъема индекса RGBI к 120 пунктам к концу текущего года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Инфляционные ожидания населения и предприятий в декабре выросли из-за предстоящего повышения налогов, констатирует эксперт. При этом инфляция с 9 по 15 декабря составила 0,05%, годовая продолжила замедляться, опустившись до 5,8%.

"На наш взгляд, рост инфляционных ожиданий, обусловленный повышением налогов, вряд ли станет основанием для ЦБ РФ по отказу от дальнейшего смягчения монетарной политики, - отмечает Грицкевич. - На пятницу рассматриваем два основных сценария по ключевой ставке - снижение на 100 базисных пунктов (б.п.) (или больше) с сохранением нейтрального сигнала либо на 50 б.п. с мягким направленным сигналом рынку о продолжении цикла в феврале 2026 года".

Аналитик также обращает внимание, что в преддверии заседания регулятора объем размещения ОФЗ на аукционах незначительно снизился - до 127 млрд руб. против 148 млрд руб. неделей ранее.

"В целом рассчитываем на позитивную реакцию рынка на решение Банка России по итогам заседания в пятницу, 19 декабря; сохраняем цель по индексу RGBI на уровне 120 пунктов к концу текущего года", - указывает Грицкевич в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.