Неожиданно сильное замедление инфляции может побудить ЦБ снизить ставку на 100 б.п. - банк "Санкт-Петербург"

Неожиданно сильное замедление инфляции может побудить ЦБ снизить ставку на 100 б.п., полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Опубликованные в среду данные показали, что инфляционные ожидания россиян в декабре выросли с 13,3% до 13,7%, максимальных уровней с февраля, отмечается в обзоре банка.

"Наблюдаемая инфляция тем временем за месяц не изменилась, оставшись у 14,5%, - подчеркивают эксперты. - ЦБ РФ также выпустил в среду декабрьский мониторинг предприятий, показавший рост ценовых ожиданий бизнеса с 22,8 до 25,0 п. В целом рост инфляционных ожиданий, хоть и был ожидаемым в преддверии НДС, но выступает аргументом в пользу снижения ставки завтра лишь на 50 б.п. Впрочем, на наш взгляд, неожиданно сильное замедление фактической инфляции должно иметь больший вес, и побудить ЦБ все же снизить "ключ" на 100 б.п.".

