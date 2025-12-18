Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в преддверии насыщенной событиями пятницы - ПСБ

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в верхней половине целевого диапазона 2730-2810 пунктов в четверг, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"В преддверии пятницы, насыщенной событиями, часть инвесторов может взять паузу в принятии инвестиционных решений, что приведет к снижению волатильности и объемов торгов, - прогнозирует эксперт. - Этот фактор будет способствовать продолжению консолидации индекса Мосбиржи в верхней половине нашего целевого диапазона 2730-2810 пунктов".

По мнению Зварича, среди бумаг, на фоне вчерашних данных по недельной инфляции, спрос может сохраниться в акциях компаний, чей бизнес чувствителен к ставкам в экономике. Плюс к этому возможен точечный спрос в акция второго-третьего эшелонов, где отставшие бумаги могут показать догоняющий рост.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.