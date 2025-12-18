.
18 декабря 2025 года 10:18
Выход курса юаня из диапазона 11-11,5 руб./юань до конца года маловероятен - ПСБ
Юань обновляет максимумы за два месяца при высоком спросе, но выход курса пары рубль/юань выше диапазона 11-11,5 руб./юань до конца года маловероятен, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. "В среду юань показал уверенный рост, сумев завершить день выше отметки 11,3 руб./юань и заметно превысив 200-дневную среднюю и обновив ценовые максимумы с начала октября, - отмечает эксперт. - Ослабление рубля происходило при заметном повышении торговой активности, отражая повышенный спрос со стороны населения и импортеров. Помимо сезонных факторов, активным покупкам валюты способствовали сохранение понижательной динамики цен на нефть и повышенная геополитическая неопределенность, поддерживающие интерес к валюте". Аналитик достаточно осторожно смотрит на ближайшие перспективы рубля. По его мнению, более высокий интерес к валюте может инерционно сохраниться, учитывая обилие значимых событий в концовке недели, формируя риски локального выхода курса юаня выше текущего целевого диапазона 11-11,5 руб./юань. "Однако мы склонны скептически смотреть на перспективы закрепления юаня на более высоких уровнях - ждем ослабления спроса со стороны импортеров ближе к концу декабря; определенную поддержку рублю может оказать и приближение даты налоговых выплат (29 декабря)", - резюмирует Локтюхов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
