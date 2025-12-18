.
18 декабря 2025 года 09:35
Основной сценарий для рынка акций в четверг - боковое движение с повышенной волатильностью - "Финам"
Основной сценарий для рынка в четверг - боковое движение с повышенной волатильностью, полагает эксперт инвесткомпании "Финам" Ярослав Кабаков. "Движение в акциях остается разнонаправленным, - отмечает стратег в комментарии. - Бумаги, чувствительные к курсу валюты, поддерживаются ослаблением рубля и ожиданиями будущих дивидендов, тогда как сегмент ВДО продолжает испытывать давление: понижение рейтинга "Уральской Стали" лишь подчеркнуло системную распродажу в высокорисковых облигациях". На взгляд Кабакова, "АЛРОСА" выглядит устойчивее рынка на фоне попыток менеджмента сместить фокус в сторону долгосрочного дефицита натуральных алмазов, но фундаментально сектор остается под давлением слабого спроса. Девелоперы и металлурги торгуются нервно, а банковские бумаги демонстрируют скорее технические отскоки после просадок, чем разворот тренда. "Рынок входит в торги 18 декабря в режиме повышенной осторожности, - указывает эксперт "Финама". - Геополитический фон остается ключевым источником риска и способен перевесить даже позитивную макростатистику. При отсутствии новых жестких заявлений возможна попытка стабилизации индекса вблизи текущих уровней, однако устойчивый рост до решения ЦБ по ставке маловероятен". По мнению Кабакова, основной сценарий на день - боковое движение с повышенной волатильностью и фокусом на ожидания пятничного заседания Банка России, где именно тон комментариев регулятора, а не сам факт снижения ставки, определит направление рынка до конца года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
