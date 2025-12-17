Крепкий курс рубля на фоне текущей конъюнктуры продолжает оказывать давление на результаты АЛРОСА - "Газпромбанк Инвестиции"

Крепкий курс рубля на фоне текущей конъюнктуры продолжает оказывать давление на результаты "АЛРОСА", говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Топ-менеджмент "АЛРОСА" ожидает, что снижение мирового производства алмазов в будущем стабилизирует рынок. По итогам 2025 года ожидается снижение добычи на 10-15% относительно уровня прошлого года (в 2024 году компания добыла 33 млн карат алмазов), в дальнейшем производство будет зависеть от рыночных условий, отмечается в комментарии.

По оценке аналитиков сервиса, в настоящее время на мировом рынке алмазов наблюдается стабилизация. Так, объемы импорта алмазов Индией за последние 12 месяцев стабилизировались в диапазоне 100-104 млн карат с марта 2025 года, а средние цены на алмазы, импортируемые Индией, за 11 месяцев текущего года снизились всего на 0,3% г/г.

Эксперты считают, что крепкий курс рубля на фоне текущей конъюнктуры продолжает оказывать давление на результаты компании.

В настоящее время акции "АЛРОСА" не входят в список наших фаворитов, однако в случае восстановления рынка алмазов, ослабления рубля и дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России акции компании могут стать интересными для покупки", - делают вывод аналитики сервиса.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.