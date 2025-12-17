"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций PepsiCo Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $158 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 5%, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой.

"Эмитент у многих ассоциируется с легендарной газировкой, однако он постоянно растет: сейчас компании принадлежит большое число самых узнаваемых брендов (в целом портфель насчитывает более 500 торговых марок), она стабильно выплачивает дивиденды (доходность составляет около 3%) и адаптируется к новым запросам потребителей, - отмечает эксперт. - Текущий мультипликатор P/E PepsiCo составляет 17,7х, что несколько ниже исторического медианного значения за последние два года (18,4x). Оценка близка к справедливой, и пока мы не видим потенциала для значительного роста цены бумаги".

Возможными рисками Киреева называет тренд на здоровое питание (важно для сегмента снеков и газированных напитков); конкуренцию с другими производителями; макроэкономические риски и пошлины (угроза для глобальных цепочек поставок).

