Фундаментальная картина для цен на серебро неоднозначна - "ВТБ Моя Аналитика"

Фундаментальная картина для котировок серебра в настоящее время выглядит неоднозначно, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Цена фьючерсов на серебро в начале декабря достигла $65 за тройскую унцию, прибавив почти 116% к началу 2025 года, констатируют эксперты.

"Серебро - и драгоценный, и промышленный металл; оно используется в качестве защитного актива на случай инфляции и геополитических рисков. В то же время примерно 50-60% спроса формирует промышленность: электроника, солнечные панели, электромобили. При этом волатильность серебра часто выше, чем у золота", - отмечают они.

Аналитики телеграм-канала указывают следующие факторы такого сильного роста котировок драгметалла в текущем году:

- Геополитическая и макроэкономическая неопределенности. Актуальные риски тарифной политики и бюджетных проблем США, а также инфляционные ожидания подталкивают инвесторов увеличивать долю драгоценных металлов.

- Структурный дефицит серебра. Разрыв между спросом и предложением в 2025 году может составить 8,2% или 95 млн унций. Значительная часть серебра добывается как побочный продукт при разработке месторождений меди, свинца, цинка и золота. Поэтому даже при высоком спросе нарастить предложение сложно.

- Временной эффект. Осенью 2025 года рынок серебра столкнулся с недостатком металла. Крупные объемы уходили под обеспечение биржевых контрактов в хранилищах CME в США, из-за чего в Лондоне не хватало слитков. Дефицит усилил сезонный спрос в Индии: к октябрьскому фестивалю Дивали в текущем году чаще стали покупать серебро вместо золота.

"Серебро называют "дьявольским металлом" не просто так. Рынок по объему сильно меньше золотого, поэтому крупные потоки капитала быстро раскачивают цену. Текущий пик всего третий за последние десятилетия: до этого были спекулятивный всплеск в 1980 году и рост на фоне долгового кризиса США в 2011 году. За ними последовали затяжные коррекции", - указывают эксперты в обзоре.

Сейчас фундаментальная картина тоже неоднозначна, говорится в материале: из-за высоких цен промышленный спрос в 2025 году слегка снижается, производители активнее экономят серебро, а часть инвесторов фиксируют прибыль.

"Для частного инвестора это означает, что серебро остается инструментом с повышенной волатильностью. Оно может усиливать защитную роль портфеля, но вход на исторических максимумах повышает риск глубокой просадки, что особенно критично при использовании кредитного плеча, - пишут эксперты телеграм-канала. - Решение об объеме и сроках инвестиций в такой актив требует аккуратного отношения к риску и горизонту вложений".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.