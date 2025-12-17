Давление на цену акций Lennar, вероятно, пока сохранится - инвестбанк "Синара"

Давление на котировки акций Lennar Corp. в ближайшее время, вероятно, сохранится, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Результаты эмитента за четвертый квартал 2025 финансового года оказались неоднозначными, отмечают эксперты: выручка в $9,37 млрд обошла средний прогноз на 2% ($9,18 млрд), однако скорректированная прибыль на акцию оказалась на 6,8% ниже ($2,03 против $2,18).

Котировки бумаг компании на премаркете в среду снижаются на 4%, указывают они в комментарии.

