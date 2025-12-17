Курс пары рубль/юань пока продолжит движение в середине диапазона 11,15-11,40 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань пока продолжит движение в середине диапазона 11,15-11,40 руб./юань, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Валютный рынок пока находится в ожидании более конкретных драйверов - как со стороны геополитики, так и со стороны решений Банка России по ставке, - отмечают эксперты. - В среду курс CNY/RUB находится у 11,31 руб./юань. Другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом курс пока может продолжить двигаться вблизи середины диапазона в 11,15-11,40 руб./юань".

Нефтяные цены во вторник резко падали. Впрочем, в среду фьючерсы Brent растут уже на 1,6% и торгуются у $59,9/барр., констатируют аналитики. По их мнению, рынок отыгрывает заявления президента США о введении блокады против подсанкционных нефтяных танкеров Венесуэлы. В этих условиях у котировок есть потенциал вернуться выше $60/барр., если Минэнерго США вновь не укажет на существенный рост бензиновых запасов за неделю.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.