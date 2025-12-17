"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций Henderson

"БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson), сообщается в комментарии аналитиков.

Henderson объявил о росте выручки на 10% в ноябре 2025 года к ноябрю 2024 года. Снижение темпов роста в ноябре компания связывает с аномально теплой бесснежной погодой в центральном регионе, отложившей пик спроса на теплую зимнюю одежду.

На взгляд экспертов "БКС МИ", компания показывает довольно слабый относительно предыдущих темпов рост выручки последние два месяца, что несет некоторые риски для прогноза выручки на II полугодие.

"Тем не менее, если отложенный спрос реализуется в конце года, мы можем увидеть значительное ускорение динамики выручки в декабре, - считают эксперты. - У нас позитивный взгляд на акции Henderson на горизонте года. Бумаги торгуются с мультипликаторами EV/EBITDA 2,8х и P/E 5,7x на базе наших прогнозов EBITDA и прибыли на год вперед и с дивдоходностью 11% на год вперед. По нашим расчетам, мультипликатор Р/Е на год вперед примерно на 14% ниже среднего за 2024-2025 гг".

