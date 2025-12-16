Участие в размещении нового флоатера АЛРОСА интересно с премией к КС не ниже 150 б.п. - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении нового двухлетнего флоатера "АЛРОСА" серии 002Р-01 интересно с премией к ключевой ставке не ниже 150 базисных пунктов (б.п.), считают старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и аналитик Эльдар Каров.

Эмитент 18 декабря (с 11:00 до 15:00 мск) проведет сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-01 объемом не менее 20 млрд рублей.

По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России (КС), + спред. Ориентир спреда - не выше 180 б.п.

Техническое размещение и проведение расчетов запланированы на 23 декабря 2025 года.

"Большинство флоатеров сроком обращения около двух лет, выпущенных компаниями нефинансового сектора с рейтингом "ААА", торгуются с премией к ключевой ставке в диапазоне 140-150 б.п. Премия по обращающемуся флоатеру "АЛРОСА" серии 001P-01 со сроком обращения 2,7 года равна 130-140 б.п., - отмечают эксперты в комментарии. - Соответственно, условия по новому выпуску, предполагающие премию к рынку в 30-40 б.п., выглядят интересными и остаются таковыми при уменьшении маржи к базовой ставке не более чем до 150 б.п."

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.