"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций РусАла

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций "РусАла", сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Булгакова и Николая Масликова.

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск "Русала" к Rio Tinto plc на сумму 104,75 млрд рублей, следует из информации в базе данных арбитражных судов.

"Несмотря на положительное решение российского суда, полагаем, что австралийская сторона не будет исполнять его решение. Таким образом, явных фундаментальных преимуществ для эмитента нет, - пишут эксперты инвесткомпании. - На данный момент в спотовых ценах мультипликатор Р/Е торгуется близко к своим историческим значениям. С учетом наших прогнозов по ключевой ставке ЦБ РФ, курсу рубля и ценам на алюминий на горизонте года, целевой Р/Е'' 26 будет торговаться на уровне 4,6х, что также достаточно близко к историческим значениям и соответствует "нейтральному" взгляду".

