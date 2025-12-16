"Финам" повысил рейтинг акций Southern до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Southern Co. с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $98,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 16,3%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

Бумаги эмитента в декабре снизились в цене на 6% на фоне сокращения доли крупного институционального инвестора Energy Income Partners и ухудшения рыночных ожиданий, констатирует эксперт.

При этом, отмечает он, данные факторы не повлияли на фундаментальные показатели компании в среднесрочной перспективе, они остались без изменений.

Планы по расширению энергетических мощностей в штате Джорджия являются фактором поддержки котировок в среднесрочной перспективе и создают привлекательную точку входа, говорится в обзоре Абрамова.

Основными факторами риска для Southern, указывает аналитик "Финама", выступают природные катастрофы и высокий уровень процентных ставок, способствующий увеличению процентных издержек.

Southern Co. - один из крупнейших в США коммунальных холдингов, оказывающий услуги по обеспечению потребителей электроэнергией и газом

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.