ЦБ РФ, скорее всего, ограничится снижением ставки на 50 б.п. - инвестбанк "Синара"

ЦБ РФ, скорее всего, ограничится снижением ключевой ставки на 50 б.п. на заседании в пятницу, 19 декабря, полагает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Банк России и на этот раз ограничится снижением на 50 б.п. На наш взгляд, макроэкономические данные слишком неоднозначны, чтобы сделать широкий шаг в 100 б.п., - пишет эксперт в обзоре. - Определяющей станет публикация в среду данных об инфляционных ожиданиях, и только если они не вырастут снова, тогда совет директоров, вероятно, снизит "ключ" сразу на 100 б. п. Пока же доходности ОФЗ уже вобрали в себя хорошую недельную инфляцию, и до конца года не видим серьезного потенциала роста рынка госдолга".

