"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку перспектив акций "РуссНефти"

"БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку перспектив акций "РуссНефти", говорится ва комментарии аналитиков.

"Ранее руководство обозначило долгосрочный план добычи на ближайшие 10 лет на уровне от 6 до 6,8 млн т в год. С постепенной отменой квот ОПЕК+ в предстоящие годы компания сможет увеличить добычу и продажу. Росту поможет крупнейший актив - Восточно-Каменное месторождение", - пишут эксперты.

Также они отмечают высокий фундаментальный потенциал у акций "РуссНефти" на горизонте 12 месяцев - компания торгуется по мультипликатору Р/Е в 0,9х по ожидаемой прибыли за 2026 гол, когда среднее историческое значение за 10 лет было на уровне 5х.

При этом эксперты напоминают о риске платежеспособности в конце I квартала: компании предстоит погасить кредит и, вероятно, исполнить пут-опцион на приобретение собственных акций.

