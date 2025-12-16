.
16 декабря 2025 года 12:54
"Финам" повысил рейтинг акций Ferguson до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Ferguson Plc. с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне $258,44 за штуку, что предполагает потенциал роста на 15,04%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "С начала декабря акции Ferguson снизились на 11,4%, в том числе из-за несоответствия квартальных результатов ожиданиям аналитиков. Однако с минимумов 2025 года бумаги в моменте увеличивались на 72,3%, и текущая коррекция выглядит закономерной после значительного ралли. Тем не менее долгосрочные драйверы роста остаются в силе", - пишет эксперт. Ferguson - крупный дистрибьютор в Северной Америке, предоставляющий широкий ассортимент продукции и решений для жилого и нежилого строительства. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: США-FERGUSON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
