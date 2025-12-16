Потенциал роста акций Роснефти составляет 28% - "АКБФ"

Потенциал роста акций "Роснефти" составляет 28% с текущих уровней, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "АКБФ".

"Расчетная справедливая стоимость акций "Роснефти" составляет 508,78 руб./ао, что подразумевает около 28% потенциала роста и сохраняет рекомендацию "покупать". В оценке учтен повышенный 30% дисконт на отраслевые и санкционные риски", - указывают эксперты.

С начала декабря акции "Роснефти" прибавили около 0,5%, но с начала года остаются в глубокой просадке - около -31% при снижении индекса Мосбиржи всего на -5%, отмечают аналитики "АКБФ". Свежая отчетность за 9 мес. 2025 года показала резкое падение чистой прибыли до 277 млрд руб. против 926 млрд руб. годом ранее, при выручке 6 288 млрд руб. и EBITDA 1 641 млрд руб. Давление оказывает замедление роста выручки на фоне устойчивых темпов увеличения затрат, полагают стратеги.

С учетом более умеренного прогноза по нефти ($75-85 за Brent в 2025 г.) и укрепления рубля (80-90 руб. за доллар США), эксперты по-прежнему оценивают EBITDA компании в 2025-2026гг на уровне около 2,1 трлн и 3,2 трлн руб., а чистую прибыль за 2025 год - в 391,2 млрд руб.

