Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом роста - инвестбанк "Синара"

Индекс Мосбиржи способен показать рост на хороших данных по инфляции и инфляционным ожиданиям, а также геополитике, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Возврат к позитивному тренду индекса Мосбиржи в понедельник стал реакцией на заявления сторон после переговоров в Берлине между делегациями США и Украины. Впрочем, отмечают эксперты, их позитивный исход все еще требует подтверждений, поэтому рынок, вероятно, останется пока в режиме ожидания.

"Медленный, но верный прогресс на переговорах, а также возможный позитивный сюрприз по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ могут стать достаточными стимулами для инвесторов сохранить или нарастить текущие позиции, что ограничивает потенциал снижения котировок, - пишут аналитики инвестбанка в обзоре. - Помимо геополитики, теперь в центре внимания находятся данные по инфляции и инфляционным ожиданиям (выйдут в среду): на хороших новостях индекс Мосбиржи способен преодолеть локальный пик примерно возле 2780 пунктов".

