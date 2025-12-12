.
Возможно закрепление пары рубль/юань в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
12 декабря 2025 года 18:04

Возможно закрепление пары рубль/юань в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ

Возможно закрепление юаня пары рубль/юань в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ.

"Рубль перешел к ослаблению, поддержку такой динамике оказывал сезонный фактор - рост спроса на валюту со стороны импортеров в преддверии длинных новогодних каникул, а также со стороны населения (зарубежный туризм), - отмечают эксперты. - Плюс к этому мог активизироваться инвестиционный спрос. В результате валютная пара юань/рубль смогла преодолеть уровень 11,2 рубля. Это сигнализирует о возможности закрепления китайской валюты на следующей неделе в диапазоне 11-11,5 рубля".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ


