Акции Ленты сохраняют инвестпривлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Лента" сохраняют инвестиционную привлекательность и считаются одними из фаворитов в секторе ритейла, несмотря на недавний рост котировок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент сообщил о приобретении 67% долей ГК "Реми", которая объединяет супермаркеты, гипермаркеты, магазины у дома и дискаунтеры на Дальнем Востоке.

Эксперты сервиса положительно оценивают эту сделку.

"Приобретение позволяет компании впервые выйти на рынок Дальнего Востока. Сделка соответствует стратегии роста (в том числе за счет сделок M&A), а данная покупка помогает "Ленте" приблизиться к цели удвоения выручки до 2,2 трлн рублей к 2028 году", - отмечают они.

