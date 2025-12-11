SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" и "Группы ЛСР".

Таким образом, в текущую подборку вошли "Ростелеком", МТС-банк, ПАО "Озон Фармацевтика", МКПАО "Лента", "НМТП", "МД Медикал Груп" и МКПАО "Хэдхантер".

Эксперты позитивно оценивают фундаментальные профили "Ренессанс страхования" и "Группы ЛСР", но вместе с этим отмечают отсутствие драйверов роста компаний в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии.

