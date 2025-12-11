"Газпромбанк Инвестиции" рекомендуют покупать акции ДОМ.РФ с целью 1950 руб

"Газпромбанк Инвестиции" рекомендуют покупать акции АО "ДОМ.РФ" с целевой ценой 1950 рублей за бумагу и горизонтом инвестирования до февраля 2026 года, что соответствует потенциалу роста на 11,7% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков.

По мере смягчения денежно-кредитной политики Банком России аналитики сервиса ожидают переоценки акций на фоне высокой текущей дивидендной доходности Группы ДОМ.РФ.

Эксперты отмечают, что чистая прибыль финансового института за девять месяцев 2025 года увеличилась на 7,3% г/г, до 62,3 млрд руб., на фоне роста процентных и комиссионных доходов. По итогам 2025 года Группа ожидает рост чистой прибыли до 90 млрд руб., что более чем на 36% превышает значение 2024 года.

Дивидендная политика "ДОМ.РФ" предполагает выплаты в размере 50% от чистой прибыли. В случае достижения чистой прибыли на уровне 9 млрд руб. дивиденд на акцию, по мнению аналитиков сервиса, может составить более 250 руб. на акцию или около 14% потенциальной дивидендной доходности к цене открытия данной инвестиционной идеи.

Стратеги отмечают вероятные риски:

- Ухудшение геополитических отношений между Россией и недружественными странами может привести к общим негативным настроениям участников фондового рынка и к отрицательной переоценке акций.

- Рост ключевой ставки ЦБ РФ может сделать ценность дивидендной доходности акций ДОМ.РФ менее привлекательной.

- Неодобрение решения по вопросу о выплате дивидендов акционерами компании на годовом собрании.

