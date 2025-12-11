"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Medtronic PLC с целевой ценой $120,8 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 21,2% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Пионер медицинского хай-тека, Medtronic с начала текущего года опережает по доходности американский фондовый рынок и обогатил инвесторов уже на 25%, - пишет эксперт Зарина Саидова. - Компания удачно отчиталась за фискальный квартал с окончанием в октябре и повысила прогнозы на FY2026, при этом дела по части R&D идут хорошо, компания радует инвесторов позитивными новостями касательно одобрений FDA. В минувшем квартале рост выручки имел место по всем 4 сегментам деятельности, с наибольшим темпом в диабетическом сегменте, и весомых причин для беспокойства за перспективы Medtronic даже в условиях политики Трампа не предвидится".

Medtronic - одна из крупнейших в мире медицинских технологических компаний, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже медицинских устройств и решений.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.