Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 530,86 руб. для "обычки" и 512,85 руб. - для "префов", что подразумевает потенциал роста около 74% и 70% соответственно, сообщается в комментарии аналитиков.

Обыкновенные и привилегированные акции Сбера с начала декабря выросли на 0,4% и 0,8% при повышении индекса Мосбиржи на 2%, констатируют эксперты. На этом фоне банк показывает устойчивую динамику: за 11 месяцев чистая прибыль достигла 1 568,2 млрд руб. (+8,5% г/г) при рентабельности капитала 22,5%, а прибыль за ноябрь составила 148,7 млрд руб. Корпоративный портфель вырос до 30,2 трлн руб. (+11,6% с начала года), розничный - до 18,6 трлн руб. (+6,5%).

"С учетом опубликованной статистики мы сохраняем прогноз чистой прибыли Сбера на 2025 год на уровне 1722 млрд руб., а на 2026 год - 1201 млрд руб., - указывают аналитики "АКБФ". - Базовый сценарий предполагает дивиденды порядка 38,1 руб. на акцию за 2025 год и 26,6 руб. за 2026 год".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.