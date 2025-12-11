.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Курс рубля, вероятно, пока останется в диапазоне 10,8-11,3 руб./юань - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
11 декабря 2025 года 10:19
Курс рубля, вероятно, пока останется в диапазоне 10,8-11,3 руб./юань - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, останется в диапазоне 10,8-11,3 руб. за юань в ближайшее время, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Ослабление рубля в среду происходило на фоне слабости рынка нефти, а также данных ЦБ РФ о сокращении реализации валюты экспортерами в ноябре, настраивающих, что и в ближайшее время предложение на валютном рынке может быть ограниченным, указывает эксперт. "Отметим и повышенный последнее время спрос на валюту, что отражается, в частности, в оборотах на валютной секции Московской биржи и обусловлено, по нашему мнению, в значительной степени сезонными факторами", - пишет Локтюхов в материале ПСБ. "Для бурного развития роста валютных курсов мы достаточных оснований пока не видим. Поэтому рассчитываем, что юань продолжит "обживать" диапазон 10,8-11,3 руб. в ближайшее время", - говорится в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
12 декабря 2025 года 09:41
Импульс роста на российском рынке акций по-прежнему остается во многом спекулятивным, информационный фон волатилен и противоречив, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Российский рынок акций пытается развить растущий тренд на мирных ожиданиях, отмечают... читать дальше
.12 декабря 2025 года 09:19
Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, будет колебаться в диапазоне 77-82 руб./$1 в ближайшей перспективе, предполагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Мы полагаем, что курс рубля останется относительно стабильным в ближайшие недели в отсутствие внешних шоков. Рыночный... читать дальше
.11 декабря 2025 года 19:03
ЦБ РФ может понизить ставку более чем на 50 б.п. в декабре, полагают аналитики Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. По их прогнозам, инфляция по итогам года может опуститься до уровня ниже 6% г/г, что является существенным аргументом в пользу опции снижения ставки на заседании на следующей... читать дальше
.11 декабря 2025 года 18:24
"Финам" понизил целевую цену акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") с 108 до 78,7 руб. и присвоил бумагам рейтинг "держать", сообщается в комментарии аналитика Магомеда Магомедова. Потенциал роста составляет 12% с текущих уровней. "С момента начала нашего покрытия инвестиционный кейс... читать дальше
.11 декабря 2025 года 17:43
Акции МКПАО "Лента" сохраняют инвестиционную привлекательность и считаются одними из фаворитов в секторе ритейла, несмотря на недавний рост котировок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент сообщил о приобретении 67% долей ГК "Реми", которая объединяет... читать дальше
.11 декабря 2025 года 17:13
Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" и "Группы ЛСР". Таким образом, в текущую подборку вошли "Ростелеком", МТС-банк, ПАО "Озон Фармацевтика", МКПАО "Лента", "НМТП", "МД... читать дальше
.11 декабря 2025 года 16:40
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам декабрьского заседания может оказаться масштабнее (например, 100 базисных пунктов (б.п.)), чем предполагает прогнозный диапазон (50 б.п.), говорится в материале аналитиков Райффайзенбанка. Дезинфляция существенно ускорилась, судя по недельным данным... читать дальше
.11 декабря 2025 года 16:06
Давление на котировки акций Oracle Corp. с большой вероятностью сохранится в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги эмитента на премаркете в четверг падают в цене на 11,5% после публикации отчета за второй квартал 2026 финансового года, согласно которому выручка... читать дальше
.11 декабря 2025 года 15:34
Совкомбанк начал аналитическое освещение МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC) с рекомендацией "покупать" для ее акций, сообщается в материале аналитика Олеси Варламовой. Эксперт указывает следующие факторы инвестиционной привлекательности... читать дальше
.11 декабря 2025 года 14:58
Цикл смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ давит на котировки акций банка "Санкт-Петербург", говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера. "В августе акции банка "Санкт-Петербург" торговались у 415 руб., ставили рекорды и были лучше всех из состава индекса Мосбиржи,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.