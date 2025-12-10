"БКС МИ" подтверждает прогноз цены акций Coca-Cola на уровне $76

Прогнозная стоимость акций Coca-Cola Co. на горизонте года остается на уровне $76 за штуку, что предполагает потенциал роста 8%, оценка "нейтральная", сообщается в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анны Киреевой.

Эмитент - крупнейший производитель безалкогольных напитков в мире, его визитной карточкой остается культовый газированный напиток Coca-Cola, констатирует эксперт.

При этом компания следит за трендами, постоянно улучшает свой ассортимент и показала хорошие результаты за III квартал, отмечает Киреева.

Cтабильная дивидендная политика также привлекательна для долгосрочных инвесторов.

"Текущий мультипликатор EV/EBITDA Coca-Cola равен 19,2х. Это чуть ниже исторического медианного значения за последние пять лет. Мы считаем такой уровень близким к справедливому, у нас "нейтральный" взгляд на акции компании. Целевая цена на ближайшие двенадцать месяцев составляет $76 с потенциалом роста 8%".

Обращает внимание эксперт "БКС МИ" и на возможные риски: тренд на здоровое питание (риск для газированных напитков); конкуренция со стороны других производителей безалкогольных напитков; валютные риски в виду широкой географии продаж.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.