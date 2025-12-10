Негатив для акций JPMorgan, вероятно, уже отыгран рынком США - инвестбанк "Синара"

Текущий негатив для котировок акций JPMorgan Chase & Co., вероятно, уже отыгран американским фондовым рынком, говорится в комментарии аналитиков инвестиционного банка "Синара".

Цена бумаг JPMorgan снизились во вторник на 4,7%, после того как руководитель одного из направлений М. Лейк сообщила, что в 2026 году расходы компании составят около $105 млрд, примерно на 4% больше, чем предполагалось консенсус-оценкой ($101,1 млрд), отмечают эксперты. По ее словам, увеличивать затраты приходится в первую очередь из-за "расходов, связанных с наращиванием объемов бизнеса и операций".

"Полагаем, после падения котировок акций новость отыграна рынком", - указывают аналитики инвестбанка.

Также они отмечают, что ритейлер автозапчастей AutoZone отчитался во вторник за первый квартал 2026 финансового года, но не порадовал инвесторов, так как результаты оказались хуже ожиданий как по выручке ($4,63 млрд против $4,64 млрд), так и (с намного большим отставанием) по прибыли ($31,04 на акцию против $32,51, согласно опросу LSEG).

"Обвалом стоимости бумаг на 7,2% рынок, полагаем, справедливо оценил отчетность", - говорится в обзоре экспертов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.