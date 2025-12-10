Цена акций ExxonMobil может продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Котировки акций ExxonMobil могут продолжить подъем в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Бумаги эмитента подорожали во вторник на 2%, когда он представил обновленный стратегический план на период до 2030 года, констатируют эксперты.

Компания рассчитывает увеличить добычу до 5,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки при прежнем прогнозе в 5,4 млн.

Кроме того, отмечают аналитики инвестбанка, ExxonMobil на $5 млрд повысила прогнозы по росту прибыли и денежного потока в период с 2024 по 2030 гг., ожидая теперь прибавки в $25 млрд и $35 млрд соответственно.

"На наш взгляд, новый прогноз продолжит в ближайшее время положительно влиять на стоимость акций ExxonMobil", - пишут эксперты в комментарии.

