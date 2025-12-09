SberCIB обновил оценку акций компаний сектора электроэнергетики РФ

Компания Оценка Целевая цена, руб. Потенциал "ТГК-1" покупать 0,0087 +68% "Мосэнерго" держать 2,2 +11% "ОГК-2" держать 0,31 -5% "РусГидро" покупать 0,53 +33% "Юнипро" покупать 1,8 +22% "ЭЛ5-Энерго" держать 0,57 +16% "Интер РАО" покупать 5,6 +91%

SberCIB Investment Research обновил оценку акций компаний сектора электроэнергетики РФ, сообщается в материале аналитиков.Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.