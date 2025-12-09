Уровень ставки ЦБ РФ к концу 2026г может составить 13% - инвестбанк "Синара"

Уровень ключевой ставки Банка России к концу следующего года может составить 13% годовых, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Стагфляционная дилемма сохранится в 2026 году в контексте денежно-кредитной политики (ДКП). ЦБ РФ будет стремиться удержать инфляцию ниже 5%, верхней границы своего прогнозного диапазона, и одновременно не допустить чрезмерного охлаждения экономики, работавшей на пределе своего потенциала при перегретом рынке труда, - отмечает эксперт в комментарии. - Быстрое смягчение ДКП излишне, по отношению к предложению, простимулирует спрос, в то время как сохранение жесткости на длительное время придавит к нулю рост ВВП. Мы полагаем, регулятор проявит осторожность в снижении ключевой ставки, которую на конец 2026 года ожидаем увидеть в районе 13% годовых".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.