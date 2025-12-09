Акции НоваБев по-прежнему интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "НоваБев Групп" по-прежнему интересны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Рынок алкоголя в России трансформируется, констатируют эксперты. Крепкий сегмент сокращается, в то время как винная отрасль, поддерживаемая государством и протекционистскими мерами, переживает бум.

Рост доли отечественной продукции и изменение предпочтений потребителей формируют устойчивый долгосрочный тренд, благоприятный для российских производителей вина, отмечают они в комментарии.

Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" считают, что акции "НоваБев" остаются интересными для долгосрочного инвестора благодаря диверсифицированному портфелю компании, покрывающему основные категории с фокусом на сегмент "премиум", и собственному винодельческому комплексу.

