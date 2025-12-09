.
Цены акций NVIDIA и Broadcom могут продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Динамика мировых рынков
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
09 декабря 2025 года 16:11

Цены акций NVIDIA и Broadcom могут продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Котировки акций NVIDIA Corp. и Broadcom могут продолжить рост в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Бумаги NVIDIA подорожали в понедельник на 1,6%, после того как Дональд Трамп заявил в соцсети, что разрешил экспортировать ИИ-чипы H200 в Китай и другие страны, констатируют в банке. По словам президента, министерство торговли завершает проработку деталей и такой же подход ожидает Advanced Micro Devices и Intel Corp. Предполагается, что четверть выручки от продаж чипов получат госорганы Штатов.

"Скорее всего, возобновление экспорта поможет NVIDIA увеличить выручку, так как, по словам гендиректора эмитента, из-за ограничений ее доля на китайском рынке чипов упала до нуля, хотя раньше достигала 95%. Ожидаем продолжения роста в бумаге", - указывают эксперты.

Котировки Broadcom выросли в понедельник на 2,8% после того, как в СМИ появились сообщения о переговорах компании с Microsoft Corp. о новом контракте на выпуск ИИ-чипов. В сентябре сообщалось о сделке Broadcom c неназванным новым клиентом на сумму около $10 млрд (примерно 11% от прогнозируемой рынком выручки за 2026 год) в сегменте тех же ИИ-чипов, что может послужить ориентиром масштабов потенциального соглашения с Microsoft.

"Положительный эффект новости на акции Broadcom еще не исчерпан, на наш взгляд", - говорится в материале аналитиков инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    США-NVIDIA/BROADCOM-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


Лента аналитики
09 декабря 2025 года 19:03
SberCIB обновил оценку акций компаний сектора электроэнергетики РФ
SberCIB Investment Research обновил оценку акций компаний сектора электроэнергетики РФ, сообщается в материале аналитиков. Компания Оценка Целевая цена, руб. Потенциал "ТГК-1" покупать 0,0087 +68% "Мосэнерго" держать 2,2 ...    читать дальше
09 декабря 2025 года 18:36
Инвестбанк "Синара" повысил прогнозную цену акций Alibaba до HKD195, АДР - до $200
Инвестиционный банк "Синара" повысил прогнозную цену акций Alibaba Group Holding с HKD155 до HKD195, АДР - с $160 до $200 за бумагу, сохранив рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитиков. "В этом году котировки акций Alibaba выросли на 85%, значительно опередив индекс Hang Seng, также...    читать дальше
09 декабря 2025 года 18:11
Уровень ставки ЦБ РФ к концу 2026г может составить 13% - инвестбанк "Синара"
Уровень ключевой ставки Банка России к концу следующего года может составить 13% годовых, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. "Стагфляционная дилемма сохранится в 2026 году в контексте денежно-кредитной политики (ДКП). ЦБ РФ будет стремиться удержать инфляцию...    читать дальше
09 декабря 2025 года 17:43
Акции НоваБев по-прежнему интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "НоваБев Групп" по-прежнему интересны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Рынок алкоголя в России трансформируется, констатируют эксперты. Крепкий сегмент сокращается, в то время как винная отрасль, поддерживаемая государством и протекционистскими...    читать дальше
09 декабря 2025 года 17:18
"Финам" приостанавливает анализ HCA Healthcare
"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций HCA Healthcare на фоне их фундаментальной переоцененности, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Акции американского оператора сети медицинских учреждений, находившиеся в нашем аналитическом...    читать дальше
09 декабря 2025 года 16:45
Курс рубля к концу 2026г может составить около 95 руб./$1 - инвестбанк "Синара"
Курс валютной пары доллар/рубль к концу следующего года может быть около уровня в 95 руб./$1, средний курс - 90 руб./$1, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. Это будет обусловлено исчерпанием разовых валютных притоков, завершением репатриации корпоративных...    читать дальше
09 декабря 2025 года 15:37
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Озон Фармацевтики с прогнозной ценой 65 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует "покупать" акции ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 65 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент опубликовал сильные финансовые и операционные результаты за девять месяцев 2025 года,...    читать дальше
09 декабря 2025 года 15:08
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 347 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера. "Мы оцениваем отчетность нейтрально. Банк чувствует себя лучше сектора в условиях высоких ставок (процентная маржа...    читать дальше
09 декабря 2025 года 14:30
"Финам" сохраняет рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне "покупать" с целевой ценой 384 рубля для обоих типов бумаг, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Финрезультаты Сбера за 11 месяцев 2025г по РСБУ оцениваем как...    читать дальше
09 декабря 2025 года 14:01
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 383 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 383 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 25%, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича. Сбербанк в ноябре 2025 года заработал 149 млрд руб. (+26,8% к ноябрю 2024...    читать дальше
