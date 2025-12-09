"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Озон Фармацевтики с прогнозной ценой 65 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует "покупать" акции ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 65 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Эмитент опубликовал сильные финансовые и операционные результаты за девять месяцев 2025 года, подтвердив статус одного из самых быстрорастущих публичных фармпроизводителей России, отмечают эксперты.

Несмотря на высокие процентные ставки и инфляционное давление, компания демонстрирует ускорение темпов роста, повышение маржинальности и стабильно низкую долговую нагрузку.

Текущие мультипликаторы: P/E 2025E = 12,9x, EV/EBITDA 2025E = 6,8x, P/S 2025E = 2,1x.

"Мы считаем бумаги недооцененными относительно долгосрочного потенциала: запуск биосимиляров в 2027 году, рост доли в госзакупках и дальнейшее повышение операционной эффективности создают условия для пересмотра оценки компании, - пишут аналитики "КИТ Финанс Брокер" в обзоре. - При этом в условиях высокой ключевой ставки и повышенной геополитической неопределенности мы используем более консервативный подход к оценке, ограничивая горизонт прогноза двенадцатью месяцами. Рекомендация - "покупать". Целевая цена - 65 рублей".

Указывают эксперты и на возможные основные риски:

- Сохранение высокой ключевой ставки ЦБ РФ (78% долга по плавающей ставке).

- Волатильность курса рубля и рост стоимости импортного сырья (80% сырьевой себестоимости - импортное валютное сырье).

- Перебои в поставках импортного сырья и компонентов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.