09 декабря 2025 года 15:08
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 347 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера. "Мы оцениваем отчетность нейтрально. Банк чувствует себя лучше сектора в условиях высоких ставок (процентная маржа высокая, стоимость риска низкая, балансовые показатели продолжают рост), что было ожидаемо. Отмечаем ускорение роста ипотечного кредитования даже в условиях высокой ставки. Сохраняем рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 347 рублей", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
09 декабря 2025 года 19:03
