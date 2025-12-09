.
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 383 руб
09 декабря 2025 года 14:01
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 383 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 383 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 25%, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича. Сбербанк в ноябре 2025 года заработал 149 млрд руб. (+26,8% к ноябрю 2024 года); за 11 месяцев 2025 года - 1,57 трлн руб. (+8,5% г/г). Эксперт напоминает, что годом ранее банк ускорил создание резервов, что привело к снижению месячной прибыли. Сейчас кредитный риск, по мнению Грицкевича, остается стабильным - показатель COR в ноябре составил 1,4% против 2,3% годом ранее (за 11 месяцев 2025 года остался без изменений - 1,5%). Процентная маржа (NIM), несмотря на существенную долю активов с плавающими ставками, также остается стабильно высокой. "Темпы роста корпоративного портфеля пришли в норму, замедление кредитования позволило существенно нарастить показатель Н1.0 до 13,2% (+0,5% м/м), что позитивно в части возможности банка выплачивать дивиденды, - указывает Грицкевич. - Сбер устойчиво идет на обновление рекорда по чистой прибыли в 2025 году (~1,7 трлн руб.)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
