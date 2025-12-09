SberCIB исключил из топ-10 акций РФ бумаги Норникеля и добавил Озон

SberCIB Investment Research внес изменения в топ наиболее привлекательных акций российских компаний, удалив "Норильский никель" и включив в подборку бумаги МКПАО "Озон", сообщается в материале инвестбанка.

Таким образом, в текущий состав вошли "Озон", "Ростелеком", HeadHunter, "Т-Технологии", "Яндекс", ПАО "Полюс", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", "Транснефть" (прив.), Сбербанк.

В декабре котировки меди обновили исторический максимум, цены на платину находятся вблизи 12-летнего максимума, а цены на палладий - у максимума с мая 2023 года, констатируют аналитики SberCIB. По их мнению, по-прежнему крепкий рубль сдерживает рост рост финансовых показателей "Норникеля" в рублевом выражении.

"Озон" провел редомициляцию, и в ноябре стартовали торги на Мосбирже, - отмечают далее эксперты. - Компания впервые в своей истории предложила выплатить акционерам 143,55 руб. на акцию по итогам девяти месяцев. А еще эмитент анонсировал байбэк на сумму до 25 млрд руб. в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников. Считаем, что это поддержит акции "Озон".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.