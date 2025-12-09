.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "АКБФ" рекомендует покупать акции FESCO с целевой ценой 66,85 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 декабря 2025 года 13:00
"АКБФ" рекомендует покупать акции FESCO с целевой ценой 66,85 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) с целевой ценой 66,85 руб. на горизонте года, что предполагает потенциальную доходность около 26%, сообщается в материале аналитиков. В отсутствие значимых новостей в отношении операционных планов эмитента, в рамках консервативного подхода эксперты "АКБФ" по-прежнему закладывают в базовые расчетные показатели, что прирост объема международных, транспортных и интермодальных перевозок FESCO в 2027-2029 гг составит в среднем 11%. Среднегодовой прирост интермодальных перевозок в 2025-2032 гг оценивается в данном случае в 7% против порядка 3% в 2013-2024 гг. Основные драйверы роста операционных показателей эмитента - анонсированные FESCO масштабные проекты, включая модернизацию Владивостокского морского торгового порта (ВМТП), увеличение парка контейнеров и наращивание флота, создание универсального зернового перегрузочного терминала во Владивостоке, реализацию стратегического проекта по созданию совместно с Росатомом Восточного транспортно-логистического узла для перевалки транзитных грузов, запуск морской линии по доставке товаров из Египта в Новороссийск, постройку контейнерного терминала в Астраханской области. "Все акции бывших мажоритарных акционеров в рамках решений Арбитражного суда перешли государству, - напоминают аналитики. - Это значит, что акционеры вправе - пусть и в долгосрочном периоде - ожидать активной поддержки бизнеса со стороны государства и, в долгосрочном периоде, с учетом планов менеджмента, - выплат дивидендов, как во всех госкомпаниях, на уровне 50 % чистой прибыли общества". С учетом высоких среднесрочных ключевых операционных показателей компании, ожиданий среднесрочного повышения ставок фрахта и принимая во внимание активизацию инвестиционных процессов в ряде ведущих экономик, стратеги "АКБФ" рассчитывают на значимое улучшение финансовой статистики FESCO в перспективе нескольких ближайших лет. "Несмотря на имеющиеся среднесрочные риски, инвестиции в бумаги эмитента - ставка на долгосрочную защиту вложений от устойчивых инфляционных шоков и значимую позитивную переоценку стоимости вложений под влиянием стабильно растущего спроса на развивающихся рынках", - резюмируют аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-FESCO-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
09 декабря 2025 года 19:03
SberCIB Investment Research обновил оценку акций компаний сектора электроэнергетики РФ, сообщается в материале аналитиков. Компания Оценка Целевая цена, руб. Потенциал "ТГК-1" покупать 0,0087 +68% "Мосэнерго" держать 2,2 ... читать дальше
.09 декабря 2025 года 18:36
Инвестиционный банк "Синара" повысил прогнозную цену акций Alibaba Group Holding с HKD155 до HKD195, АДР - с $160 до $200 за бумагу, сохранив рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитиков. "В этом году котировки акций Alibaba выросли на 85%, значительно опередив индекс Hang Seng, также... читать дальше
.09 декабря 2025 года 18:11
Уровень ключевой ставки Банка России к концу следующего года может составить 13% годовых, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. "Стагфляционная дилемма сохранится в 2026 году в контексте денежно-кредитной политики (ДКП). ЦБ РФ будет стремиться удержать инфляцию... читать дальше
.09 декабря 2025 года 17:43
Акции "НоваБев Групп" по-прежнему интересны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Рынок алкоголя в России трансформируется, констатируют эксперты. Крепкий сегмент сокращается, в то время как винная отрасль, поддерживаемая государством и протекционистскими... читать дальше
.09 декабря 2025 года 17:18
"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций HCA Healthcare на фоне их фундаментальной переоцененности, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Акции американского оператора сети медицинских учреждений, находившиеся в нашем аналитическом... читать дальше
.09 декабря 2025 года 16:45
Курс валютной пары доллар/рубль к концу следующего года может быть около уровня в 95 руб./$1, средний курс - 90 руб./$1, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. Это будет обусловлено исчерпанием разовых валютных притоков, завершением репатриации корпоративных... читать дальше
.09 декабря 2025 года 16:11
Котировки акций NVIDIA Corp. и Broadcom могут продолжить рост в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги NVIDIA подорожали в понедельник на 1,6%, после того как Дональд Трамп заявил в соцсети, что разрешил экспортировать ИИ-чипы H200 в Китай и другие страны,... читать дальше
.09 декабря 2025 года 15:37
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует "покупать" акции ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 65 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент опубликовал сильные финансовые и операционные результаты за девять месяцев 2025 года,... читать дальше
.09 декабря 2025 года 15:08
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 347 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера. "Мы оцениваем отчетность нейтрально. Банк чувствует себя лучше сектора в условиях высоких ставок (процентная маржа... читать дальше
.09 декабря 2025 года 14:30
"Финам" сохраняет рейтинг обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне "покупать" с целевой ценой 384 рубля для обоих типов бумаг, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Финрезультаты Сбера за 11 месяцев 2025г по РСБУ оцениваем как... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.