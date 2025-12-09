Инвестбанк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой.

Эмитент опубликовал пресс-релиз о выходе отчетности за ноябрь 2025 года по РСБУ.

"Прибыль в ноябре выросла на 26,8%, но снизилась на 0,6% м/м. По итогам 11М25 ее рост составил 8,5%, что чуть лучше нашего прогноза на конец 2025 года (+6%), - отмечает эксперт. - Чистый процентный доход в ноябре составил 283,2 млрд руб. (+17%). ЧПМ, по нашим оценкам, оказалась немного выше уровня 3К25, несмотря на снижение ключевой ставки. Комиссионные доходы (56,8 млрд руб.) продолжили сокращаться: на 3,6% в ноябре и на 2,7% по итогам 11М25, но увеличение ЧПД более чем компенсирует это уменьшение".

По оценкам инвестбанка "Синара", акции Сбербанка торгуются с коэффициентами 0,85 P/BV и 4,1 P/E 2025П. "Подтверждаем рекомендацию "покупать", - указывает Найденова.

