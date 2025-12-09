.
09 декабря 2025 года 11:18

"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 361 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

Опубликованные результаты эмитента за 11М25 по РСБУ выглядят устойчиво и сбалансированно, констатируют эксперты.

Ноябрь оказался заметно сильнее аналогичных периодов прошлых лет, при этом позитивным фактором стало снижение нагрузки со стороны резервов, что говорит о стабильном качестве кредитного портфеля и более спокойном риск-профиле, отмечают они.

Банк сохраняет высокую рентабельность капитала, а рост процентных доходов по-прежнему остается основной опорой финансового результата.

Отдельно, по мнению аналитиков инвесткомпании, стоит отметить активную работу в технологическом блоке: развитие и вывод новых AI-решений усиливают долгосрочный инвестиционный кейс.

"Наш таргет по акциям Сбербанка - 361 рубль ("покупать")", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Лента аналитики
09 декабря 2025 года 19:03
SberCIB обновил оценку акций компаний сектора электроэнергетики РФ
SberCIB Investment Research обновил оценку акций компаний сектора электроэнергетики РФ, сообщается в материале аналитиков. Компания Оценка Целевая цена, руб. Потенциал "ТГК-1" покупать 0,0087 +68% "Мосэнерго" держать 2,2 ...    читать дальше
09 декабря 2025 года 18:36
Инвестбанк "Синара" повысил прогнозную цену акций Alibaba до HKD195, АДР - до $200
Инвестиционный банк "Синара" повысил прогнозную цену акций Alibaba Group Holding с HKD155 до HKD195, АДР - с $160 до $200 за бумагу, сохранив рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитиков. "В этом году котировки акций Alibaba выросли на 85%, значительно опередив индекс Hang Seng, также...    читать дальше
09 декабря 2025 года 18:11
Уровень ставки ЦБ РФ к концу 2026г может составить 13% - инвестбанк "Синара"
Уровень ключевой ставки Банка России к концу следующего года может составить 13% годовых, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. "Стагфляционная дилемма сохранится в 2026 году в контексте денежно-кредитной политики (ДКП). ЦБ РФ будет стремиться удержать инфляцию...    читать дальше
09 декабря 2025 года 17:43
Акции НоваБев по-прежнему интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "НоваБев Групп" по-прежнему интересны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Рынок алкоголя в России трансформируется, констатируют эксперты. Крепкий сегмент сокращается, в то время как винная отрасль, поддерживаемая государством и протекционистскими...    читать дальше
09 декабря 2025 года 17:18
"Финам" приостанавливает анализ HCA Healthcare
"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций HCA Healthcare на фоне их фундаментальной переоцененности, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Акции американского оператора сети медицинских учреждений, находившиеся в нашем аналитическом...    читать дальше
09 декабря 2025 года 16:45
Курс рубля к концу 2026г может составить около 95 руб./$1 - инвестбанк "Синара"
Курс валютной пары доллар/рубль к концу следующего года может быть около уровня в 95 руб./$1, средний курс - 90 руб./$1, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. Это будет обусловлено исчерпанием разовых валютных притоков, завершением репатриации корпоративных...    читать дальше
09 декабря 2025 года 16:11
Цены акций NVIDIA и Broadcom могут продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Котировки акций NVIDIA Corp. и Broadcom могут продолжить рост в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги NVIDIA подорожали в понедельник на 1,6%, после того как Дональд Трамп заявил в соцсети, что разрешил экспортировать ИИ-чипы H200 в Китай и другие страны,...    читать дальше
09 декабря 2025 года 15:37
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Озон Фармацевтики с прогнозной ценой 65 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует "покупать" акции ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 65 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент опубликовал сильные финансовые и операционные результаты за девять месяцев 2025 года,...    читать дальше
09 декабря 2025 года 15:08
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 347 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера. "Мы оцениваем отчетность нейтрально. Банк чувствует себя лучше сектора в условиях высоких ставок (процентная маржа...    читать дальше
09 декабря 2025 года 14:30
"Финам" сохраняет рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне "покупать" с целевой ценой 384 рубля для обоих типов бумаг, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Финрезультаты Сбера за 11 месяцев 2025г по РСБУ оцениваем как...    читать дальше
