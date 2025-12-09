Вероятно движение индекса Мосбиржи к 2600п на торгах во вторник - "Алор Брокер"

С технической точки зрения вероятно движение индекса Мосбиржи к 2600 пунктам на торгах во вторник, полагает аналитк "Алор Брокер" Игорь Соколов.

"Индекс Мосбиржи в понеельник на позитивных технических сигналах сумел обновить максимумы с последней декады октября, но быстро отправился в коррекцию, - отмечает эксперт в комментарии. - Поводом для распродаж стали сообщения СМИ о неготовности Украины принять "план Трампа" по урегулированию конфликта. В результате, по итогам суток рынок просел на 0,9% и закрылся под отметкой 2700 пунктов. Во вторник с утра не очень активные распродажи продолжаются. Это значит, что пробой данной преграды и выход из "треугольника" вверх, скорее всего, были ложными".

По мнению аналитика, более вероятным с технической точки зрения видится движение индекса Мосбиржи ближе к 2600 пунктам, где нужно готовиться к новым спекулятивным покупкам.

Из отдельных бумаг Соколов выделяет взлет на 5% акций "Магнита" на сообщении Мосбиржи о том, что к бумаге не будет применяться предельно допустимый уровень отклонения цены (планки). Сама биржа довольно быстро информировала, что этот релиз был ошибочным, так что "Магнит" может отыграть весь рост назад довольно быстро, полагает эксперт.

"На 2,8% вырос ЦИАН, где в четверг будет последний день покупки бумаги для получения спецдивиденда с дивдоходностью чуть менее 14%, - указывает далее Соколов. - На бумагу в целом, как и не рынок застройщиков, смотрим негативно, но дивиденды выглядят привлекательно. Можно попробовать небольшой суммой выйти на их получение, но потом избавиться от акции как только она закроет процентов 30-50 дивидендного гэпа".

