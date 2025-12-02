Курс рубля может уйти к 10,78 руб./юань в случае закрепления ниже 10,9 руб./юань - БКС Экспресс

Курс валютной пары юань/рубль может снизиться до уровня 10,78 руб. за юань в случае его закрепления ниже 10,9 руб. за юань, говорится в комментарии аналитика Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс.

"Избыточное предложение иностранной валюты в целом у нас сохраняется, что вместе с недостаточным спросом на нее способствует постепенному укреплению рубля. Пока не видно признаков даже нивелирования этого дисбаланса, что могло бы приостановить рост курса национальной валюты, - пишет эксперт. - Если юань закрепится ниже уровня 10,9 руб. за юань, следующей целью снижения может стать минимум с начала 2023 года, установленный в июне на отметке 10,78 руб. за юань".

