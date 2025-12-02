"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Ленты

"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с прогнозной стоимостью на уровне 2150 рублей за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика брокера Никиты Степанова.

"Считаем, что эмитент сможет выплатить свой первый дивиденд уже по итогам 2026 года, но, по нашим оценкам, он будет небольшим (с дивидендной доходностью около 5% к текущей цене), что будет отражать стремление компании поддерживать высокие темпы роста, - указывает эксперт. - Даже при выполнении только наших консервативных прогнозов в котировках акций "Ленты" сохраняется потенциал роста".

