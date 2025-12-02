.
02 декабря 2025 года 17:24
"Финам" повысил прогнозную цену акций Норникеля до 156,4 руб
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ГМК "Норильский никель" до 156,4 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 19% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Алексея Калачева. "Позитивная динамика цен по корзине металлов эмитента обеспечивает улучшение финансовых результатов, несмотря на такие негативные факторы, как сокращение объемов добычи, укрепление рубля и рост процентных расходов, - отмечает эксперт. - Сокращение добычи обусловлено временными причинами, а в случае снижения ключевой ставки Банком России и ослабления рубля "Норникель" окажется в числе бенефициаров этих процессов. Ожидаем положительной величины СДП по итогам 2025 года и в 2026 году, что позволит компании возобновить дивидендные выплаты по акциям". Ключевыми рисками Калачев видит неустойчивую динамику цен на металлы, концентрацию на Китае как основном рынке сбыта, увеличение налоговой нагрузки на отрасль, крепкий рубль и сохранение высоких ставок по кредитам. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
