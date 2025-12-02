Инвестидеи в акциях Whoosh не видно - Совкомбанк

Инвестиционной идеи в акциях "ВУШ Холдинга" в настоящее время не видно, говорится в комментарии аналитиков Совкомбанка Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

"Отчетность эмитента за 3К25 по МСФО была слабой и в рамках наших ожиданий. Впереди четвертый квартал, в котором показатель EBITDA обычно отрицательный , а чистая прибыль и FCF будут еще негативнее из за высоких процентных расходов. Сохраняем негативный взгляд на компанию, не ожидаем выхода на стабильный положительный FCF в краткосрочной перспективе", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.