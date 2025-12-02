Прогноз средней цены нефти в декабре - $62/барр. - SberCIB

Средняя цена нефти марки Brent в декабре текущего года составит, вероятно, $62 за баррель, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Эксперты отмечают в комментарии, что в декабре низкий уровень спроса на сырье, также ожидание профицита в следующем году и геополитика могут давить на котировки.

