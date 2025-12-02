ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Аэрофлота на уровне 80 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" на уровне 80 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой.

"Результаты эмитента за 9М25 по МСФО не впечатляют, что было ожидаемо с учетом всех навалившихся на компанию проблем. Операционная динамика умеренная, но рост расходов и зависимость от регуляторной поддержки по-прежнему ограничивают устойчивость бизнеса. Однако по итогам года компания все еще имеет шанс показать приемлемые результаты, также рассчитываем на выплату дивидендов", - указывает эксперт.

"Пока с осторожностью смотрим на бумаги компании и по-прежнему считаем "Аэрофлот" интересной ставкой на улучшение геополитической ситуации - особенно с учетом активизации диалога с США, что в перспективе способно ощутимо облегчить обслуживание парка и расширить международный бизнес. Оценку справедливой стоимости подтверждаем на уровне 80 рублей за акцию", - пишет Кузнецова в материале банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.