Акции НМТП сохраняют инвестпривлекательность на долгосрочном горизонте - "Газпромбанк Инвестиции"
02 декабря 2025 года 14:41
Акции НМТП сохраняют инвестпривлекательность на долгосрочном горизонте - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) сохраняют инвестиционную привлекательность на долгосрочном горизонте, учитывая прогнозную дивидендную доходность акций и ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики Банка России, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты нейтрально оценивают отчетность эмитента за 9М24 по МСФО, финансовые показатели оказались в рамках ожиданий. По итогам указанного периода компания заработала своим акционерам 1,694 рубля прибыли на одну акцию, что соответствует 19,8% текущей акционерной доходности. Прогнозный размер дивидендов по итогам 2025 года, по оценке аналитиков сервиса, составляет около 1 рубля на акцию (порядка 11,7% дивидендной доходности к текущей цене). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
